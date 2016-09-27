Филлип Коку: "Ростов" – отличная команда, которую мы раньше не знали"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку в преддверии гостевого матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" подчеркнул, что у соперника хорошие защита, прессинг и контратаки. По словам Коку, он будет доволен ничьей в предстоящей встрече, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– "Аякс" проиграл здесь месяц назад. Что вы вынесли из этого матча?

– "Ростов" – отличная команда, которую мы раньше не знали. Та игра в Ростове была для голландцев неожиданной. У "Ростова" хорошие защита, прессинг, контратаки.

– Вы должны выиграть завтра, чтобы остаться в гонке?

– Конечно, мы хотим завтра взять три очка. Но я буду доволен, если сыграем вничью, а дальше уже будем решать вопрос в домашнем матче.

– Рамселар не приехал, что у него за травма?

– Пока еще неизвестно, идет исследование. Но сегодня я сконцентрирован на предстоящей игре и игроках, которые есть у меня в распоряжении.

– Вы прилетели с задержкой. Сыграет ли это роль в подготовке?

– Неприятно задерживаться в пути, но мои футболисты не жаловались. Как видите, на тренировку мы успели, и у нас есть время подготовиться. Все случается, задержки в пути – частое явление, ничего страшного в этом нет.

– Какую тактику вы выберете завтра?

– Мы можем сыграть и от обороны, и в атаку. Какая будет тактика в этом матче, я пока говорить не буду – увидите завтра.

– Вы уже видели поле?

– Только по телевизору пока, еще не выходил на него.