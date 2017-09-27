Филиппе Коутинью: "Расизма в адрес Мане не слышал"

Нападающий "Ливерпуля" Филиппе Коутинью после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что его команда лучше провела игру и создала много возможностей забить. Также он подчеркнул, что не слышал оскорблений в адрес сенегальца Садио Мане. Информацию о том, что болельщики красно-белых провоцировали африканца расистскими выкриками, распространило бразильское издание Globo.
- Мы были лучше, больше владели мячом, создали больше возможностей забить, - заявил Коутинью. - Только не смогли. Теперь надо продолжать работать, потому что впереди еще игры.
- Расизм в адрес Мане... Вы что-то слышали?
- Во время игры не слышал. Узнал только сейчас. Если это так, то реально грустно.
- Вы могли уйти летом. Спокойны сейчас?
- Да, спокоен... Это в прошлом. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Shast1983.83
Начинается песня англичан,я уж думал хоть сегодня помолчат
01:56