Фигу забил эффектный гол в матче легенд

Легендарный игрок Луиш Фигу забил эффектный гол в выставочном матче, прошедшем накануне финала Лиги чемпионов. 44-летний португалец, игравший в одной команде с Роберто Карлосом, Кларенсом Зеедорфом и Мичелом Сальгадо, дважды на ложном замахе убрал Марселя Десайи и пробил мимо вратаря Дэвида Джеймса. Тем не менее победу в матче одержала команда соперника со счетом 18:12.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.