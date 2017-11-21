Федун - болельщикам: "Будем играть в Лиге Европы"

Владелец "Спартак" Леонид Федун после домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что у команды нет проблем с психологией.
- "Спартак" очень плохо играет против позиционной защиты, - сказал Федун. - Медленно разворачивались атаки. Не хватает класса, чтобы обыграть один в один, а без этого тяжело.
- Опять пропустили в концовке. Проблема в психологии?
- Даже непонятно... Просто уже решили, что игра закончилась. А этого нельзя делать.
- Верите, что еще можно выйти из группы?
- Могу сказать болельщикам, что будем играть в Лиге Европы.
- Леонид, ждем трансферов! - выкрикнул фанат из толпы.
- А что это решит? - грустно произнес Федун и удалился. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Отметим, что красно-белые еще сохраняют шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.
"Спартаку" надо болеть за "Севилью" //
"Спартак" гарантировал себе еврокубковую весну
Очень плохой мальчик
Ливер вторым составом обыграет Спартак в полноги.
23:20
Ясен-Красен!
Да не писай ты, Федун! Чпокнем Ливер и 1/8 Лиги Шампиньёнов выйдем! Мы же Спартак, от нас всего можно ожидать.)
22:57
kiborg55
"тухлое мясо" во главе с Федуном наконец-то всплыло и всем стало ясно - что это не команда
22:55
onlywhitespartak
Если он сам не понимает что не хватает класса игрокам , то дерзай Лёня тебя об этом уже все давно говорят , а ты все со скидкой брак пытаешься купить
22:51
Тарасено
Неужели... А что, можете отказаться? Так турнирные расклады все понимают..
22:48
Medved.
Будем так будем. Ровно до того момента как напоремся на середняка испанского, немецкого или французского чемпионата.
22:45
sava_
Потом скажет.. Будем играть в ЧР, потом извеняйте что не вышли в евро кубки, будем играть в Кубке России... Ну а потом извеняйте ребят...ну не получилось)
22:44