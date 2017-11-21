Федун - болельщикам: "Будем играть в Лиге Европы"

Владелец "Спартак" Леонид Федун после домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что у команды нет проблем с психологией.

- "Спартак" очень плохо играет против позиционной защиты, - сказал Федун. - Медленно разворачивались атаки. Не хватает класса, чтобы обыграть один в один, а без этого тяжело.

- Опять пропустили в концовке. Проблема в психологии?

- Даже непонятно... Просто уже решили, что игра закончилась. А этого нельзя делать.

- Верите, что еще можно выйти из группы?

- Могу сказать болельщикам, что будем играть в Лиге Европы.

- Леонид, ждем трансферов! - выкрикнул фанат из толпы.

- А что это решит? - грустно произнес Федун и удалился. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Отметим, что красно-белые еще сохраняют шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

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