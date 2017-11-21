22:36 | Футбол — Лига чемпионов

Федун - болельщикам: "Будем играть в Лиге Европы"

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Владелец "Спартак" Леонид Федун после домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что у команды нет проблем с психологией. 

- "Спартак" очень плохо играет против позиционной защиты, - сказал Федун. - Медленно разворачивались атаки. Не хватает класса, чтобы обыграть один в один, а без этого тяжело.

- Опять пропустили в концовке. Проблема в психологии?

- Даже непонятно... Просто уже решили, что игра закончилась. А этого нельзя делать.

- Верите, что еще можно выйти из группы?

- Могу сказать болельщикам, что будем играть в Лиге Европы.

- Леонид, ждем трансферов! - выкрикнул фанат из толпы.

- А что это решит? - грустно произнес Федун и удалился. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Отметим, что красно-белые еще сохраняют шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

"Спартаку" надо болеть за "Севилью" // 
"Спартак" гарантировал себе еврокубковую весну

Спартак М - Марибор

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Очень плохой мальчик

Ливер вторым составом обыграет Спартак в полноги.

23:20

Ясен-Красен!

Да не писай ты, Федун! Чпокнем Ливер и 1/8 Лиги Шампиньёнов выйдем! Мы же Спартак, от нас всего можно ожидать.)

22:57

kiborg55

"тухлое мясо" во главе с Федуном наконец-то всплыло и всем стало ясно - что это не команда

22:55

onlywhitespartak

Если он сам не понимает что не хватает класса игрокам , то дерзай Лёня тебя об этом уже все давно говорят , а ты все со скидкой брак пытаешься купить

22:51

Тарасено

Неужели... А что, можете отказаться? Так турнирные расклады все понимают..

22:48

Medved.

Будем так будем. Ровно до того момента как напоремся на середняка испанского, немецкого или французского чемпионата.

22:45

sava_

Потом скажет.. Будем играть в ЧР, потом извеняйте что не вышли в евро кубки, будем играть в Кубке России... Ну а потом извеняйте ребят...ну не получилось)

22:44