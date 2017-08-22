Федор Чалов: "Нам нечего бояться. Мы готовы на 100 процентов"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" надеется, что команда сможет удержать преимущество, добытое в первой встрече. В гостях армейцы победили со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника швейцарской команды Казима Нуху.

- Нам было непросто, нечасто играем на искусственном поле, - цитирует официальный Твиттер ЦСКА Чалова. - Главное, что добились результата. Надеюсь, завтра удержим преимущество. Нам нечего бояться. Мы готовы на все 100 процентов. Мы восстановились после игры с "Уралом" и готовы побеждать.

В каждой игре выкладываюсь на 100 процентов, как и весной. Если буду продолжать так же выкладываться, голы придут.

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.