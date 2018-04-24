Евгений Кафельников: "Ливерпуль" сейчас играет, как "Спартак" в лучшие годы"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сравнил игру "Ливерпуля" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2) с игрой красно-белых. По его словам, в прошлом "Спартак" играл так же.
– Ливерпуль" сейчас играет, как "Спартак" в лучшие годы. Если бы Салах играл в "Спартаке" сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на космический уровень, – написал Кафельников в Твиттере.
Nikko45
Да не слушайте эту ахинею. Это Кафель слегка заговариваться начал да и СЭ помогает в этом. А если бы он откровенно написал правду, то мы бы и отзывов не писали, но вброс подобной чуши будит спящие эмоции.
00:40
Dzaga
Ебанутый...
00:35
Нефилим
Спартак и сейчас играет как Ливерпуль, и только судьи, инопланетяне, черная магия и лично Евгений Леннорович Гинер мешают этому великому клубу ежегодно с огромным отрывом побеждать в чемпионате России. Все они и немножечко Ахмат. Ну и Тосно. И Урал. Короче вселенский заговор.
00:24
Дядька
Кафеля опять несет не по деццки )
00:22
Arty
Совсем Евгений бредит , мозг надо к языку подключить)
00:21
rusfed 2.0
У него чо, медстраховки нету, что ль?
00:20
SP2
Околесица какая-то!! Ещё ладно про игру! Но при чем здесь Комбаров и Глушаков??? В лучшие времена были Никифоров, Хлестов, Пятницкий, Цымбаларь, Карпин... как можно сравнивать??? Да и не играл Спартак даже в лучшие времена так как Ливерпуль сейчас.
00:18
Thomas_Boy_
Платошкин Андрей ___________ Говорят, что Месси в детстве мечтал играть как Мукунку. Но не потянул, увы.
00:18
баламошка
А ничё, что Наполи с Марадоной в своё время лососнул у Спартака? И Ливерпуль в 92 оба раза лососнул у Спартака. 4-2 и 2-0.
00:15
Платошкин Андрей
Thomas_Boy_ Да, серьезные фамилии (Ширко, Робсон). Мукунку еще серьезный игрочище был у ОИРа. Какие имена...
00:14
Бен Ричардс
Женя Кафельников, без сомнения, выдающийся спортсмен и наш красно-белый брат, но это слишком. "Спартак" в лучшие годы не играл в такой потрясающий интенсивный футбол, как сейчас "Ливерпуль" и у нас в составе, увы, никогда не было игроков такого индивидуального мастерства. Хотя "Спартак" в его лучшие годы от нынешнего "Спартака" не оставил бы камня на камне.
00:12
Thomas_Boy_
Так-то Пеле и Марадона в свое время играли почти так же здорово, как Ширко и Робсон. Но вот до Джубанова им, конечно, далеко.
00:06
Stevie G 8
7-0. Такие сладкие соленые слезы.
00:05
Millwall82
это когда обыгрывали то? 5-0, 1-3, 7-0...и английское @the rubbish@. помним, чтим)
00:02
LVA1
Клоун развел клоунаду - у него уже второй такой смешной комментарий сегодня)))
00:01
Zico-wc
В лучшие годы Спартак "сливал" Антверпену, Марселю(в одни ворота), Интеру. Это если не считать всякие там Нанты и Тироли времен Бескова.
00:00
баламошка
brasil4136 Теннисист хороший,но сейчас такую пургу гонит///////////Пургу гнала Бразилия в 2014 на ЧМ)
23:59 24 апреля
баламошка
Спартак уже обыгрывал Ливерную колбасню, поэтому будем считать, что квиты)
23:59 24 апреля
brasil4136
Теннисист хороший,но сейчас такую пургу гонит
23:58 24 апреля
SoulBringer
Только скорости на порядок выше, а так да так же))) ну и сб.Бразилии с Пеле как Спартак играла ))) ох Евгений как скажет ну прям как в холодный борщ .....
23:58 24 апреля
Valeri
"Спартаку" в его лучшие годы далеко до "Ливерпуля" нынешнего! Один Салах чего стоит. Считай, что на ЧМ-18 с Египтом мы уже три очка теряем.
23:57 24 апреля