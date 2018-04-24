Евгений Кафельников: "Ливерпуль" сейчас играет, как "Спартак" в лучшие годы"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сравнил игру "Ливерпуля" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2) с игрой красно-белых. По его словам, в прошлом "Спартак" играл так же.

– Ливерпуль" сейчас играет, как "Спартак" в лучшие годы. Если бы Салах играл в "Спартаке" сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на космический уровень, – написал Кафельников в Твиттере.