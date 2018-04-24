23:47 24 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Кафельников: "Ливерпуль" сейчас играет, как "Спартак" в лучшие годы"

21

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сравнил игру "Ливерпуля" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2) с игрой красно-белых. По его словам, в прошлом "Спартак" играл так же.

– Ливерпуль" сейчас играет, как "Спартак" в лучшие годы. Если бы Салах играл в "Спартаке" сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на космический уровень, – написал Кафельников в Твиттере.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (21)
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Nikko45

Да не слушайте эту ахинею. Это Кафель слегка заговариваться начал да и СЭ помогает в этом. А если бы он откровенно написал правду, то мы бы и отзывов не писали, но вброс подобной чуши будит спящие эмоции.

00:40

Dzaga

Ебанутый...

00:35

Нефилим

Спартак и сейчас играет как Ливерпуль, и только судьи, инопланетяне, черная магия и лично Евгений Леннорович Гинер мешают этому великому клубу ежегодно с огромным отрывом побеждать в чемпионате России. Все они и немножечко Ахмат. Ну и Тосно. И Урал. Короче вселенский заговор.

00:24

Дядька

Кафеля опять несет не по деццки )

00:22

Arty

Совсем Евгений бредит , мозг надо к языку подключить)

00:21

rusfed 2.0

У него чо, медстраховки нету, что ль?

00:20

SP2

Околесица какая-то!! Ещё ладно про игру! Но при чем здесь Комбаров и Глушаков??? В лучшие времена были Никифоров, Хлестов, Пятницкий, Цымбаларь, Карпин... как можно сравнивать??? Да и не играл Спартак даже в лучшие времена так как Ливерпуль сейчас.

00:18

Thomas_Boy_

Платошкин Андрей ___________ Говорят, что Месси в детстве мечтал играть как Мукунку. Но не потянул, увы.

00:18

баламошка

А ничё, что Наполи с Марадоной в своё время лососнул у Спартака? И Ливерпуль в 92 оба раза лососнул у Спартака. 4-2 и 2-0.

00:15

Платошкин Андрей

Thomas_Boy_ Да, серьезные фамилии (Ширко, Робсон). Мукунку еще серьезный игрочище был у ОИРа. Какие имена...

00:14

Бен Ричардс

Женя Кафельников, без сомнения, выдающийся спортсмен и наш красно-белый брат, но это слишком. "Спартак" в лучшие годы не играл в такой потрясающий интенсивный футбол, как сейчас "Ливерпуль" и у нас в составе, увы, никогда не было игроков такого индивидуального мастерства. Хотя "Спартак" в его лучшие годы от нынешнего "Спартака" не оставил бы камня на камне.

00:12

Thomas_Boy_

Так-то Пеле и Марадона в свое время играли почти так же здорово, как Ширко и Робсон. Но вот до Джубанова им, конечно, далеко.

00:06

Stevie G 8

7-0. Такие сладкие соленые слезы.

00:05

Millwall82

это когда обыгрывали то? 5-0, 1-3, 7-0...и английское @the rubbish@. помним, чтим)

00:02

LVA1

Клоун развел клоунаду - у него уже второй такой смешной комментарий сегодня)))

00:01

Zico-wc

В лучшие годы Спартак "сливал" Антверпену, Марселю(в одни ворота), Интеру. Это если не считать всякие там Нанты и Тироли времен Бескова.

00:00

баламошка

brasil4136 Теннисист хороший,но сейчас такую пургу гонит///////////Пургу гнала Бразилия в 2014 на ЧМ)

23:59 24 апреля

баламошка

Спартак уже обыгрывал Ливерную колбасню, поэтому будем считать, что квиты)

23:59 24 апреля

brasil4136

Теннисист хороший,но сейчас такую пургу гонит

23:58 24 апреля

SoulBringer

Только скорости на порядок выше, а так да так же))) ну и сб.Бразилии с Пеле как Спартак играла ))) ох Евгений как скажет ну прям как в холодный борщ .....

23:58 24 апреля

Valeri

"Спартаку" в его лучшие годы далеко до "Ливерпуля" нынешнего! Один Салах чего стоит. Считай, что на ЧМ-18 с Египтом мы уже три очка теряем.

23:57 24 апреля

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