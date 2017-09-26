Евгений Бушманов: "В матче "Спартака" и "Ливерпуля" согласен на такой же счет, как у молодежи"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов посетил матч группового турнира юношеской Лиги УЕФА между "Спартаком" и "Ливерпулем" (2:1). Специалист отметил, что в игре основных команд в Лиге чемпионов хочет увидеть качественный футбол.

– Для молодежки никого не присмотрели?

– У нас выступают все-таки ребята постарше, – сказал Бушманов. – Три года разницы существенна. Но уверен, что при правильной работе все у них будет. Будущее есть у многих ребят.

– Последний вопрос. Какие ожидания перед вечерним матчем "Спартака" и "Ливерпуля".

– Хочу увидеть хороший и качественный футбол. И согласен на такой же счет, как и в матче молодежек. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во сегодня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры