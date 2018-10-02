Евгений Бушманов - о голе Влашича: "Виноват Кроос. ЦСКА заставил его ошибиться"

Главный тренер молодежной сборной России, экс-защитник ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал "СЭ" первый гол армейцев в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Реалом". На 2-й минуте встречи мяч забил полузащитник москвичей Никола Влашич, после первого тайма красно-синие ведут - 1:0.

- Удачный прессинг ЦСКА принес свои плоды, - сказал Бушманов. – Кроос на левом фланге оказался с мячом под давлением, и немца заставили ошибиться. Влашич подкараулил момент, вышел на ударную позицию и забил. Совершенно очевидный промах хавбека "Реала". (Игорь Новиков)