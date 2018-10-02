23:11 2 октября | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Бушманов - о голе Влашича: "Виноват Кроос. ЦСКА заставил его ошибиться"

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Главный тренер молодежной сборной России, экс-защитник ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал "СЭ" первый гол армейцев в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Реалом". На 2-й минуте встречи мяч забил полузащитник москвичей Никола Влашич, после первого тайма красно-синие ведут - 1:0.

- Удачный прессинг ЦСКА принес свои плоды, - сказал Бушманов. – Кроос на левом фланге оказался с мячом под давлением, и немца заставили ошибиться. Влашич подкараулил момент, вышел на ударную позицию и забил. Совершенно очевидный промах хавбека "Реала". (Игорь Новиков)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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