Эузебио Ди Франческо: "Виктория" смотрелась лучше, это недопустимо"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо после поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2) отметил, что соперник смотрелся лучше в этой встрече. Он также добавил, что его команда плохо оборонялась.

- Мы хорошо контролировали мяч, но потом позволили им создать нам большие проблемы,- приводит Sky Sport Italia слова Ди Франческо. - Мы не могли себе этого позволить, даже если для "Виктории" это был последний шанс. Такие игры, как эта, учат давать отпор, но я не увидел реакции от команды, которую ждал. Меня больше волновала именно игра, а не результат. Каждый должен был показать больше. Команда плохо оборонялась, пропустила слишком много. "Виктория" смотрелась лучше, это недопустимо.

Чешский клуб набрал 7 очков и занял третье место в группе G - он продолжит выступать в Лиге Европы. "Рома" с 9 баллами расположилась на второй строчке и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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