Эусебио Ди Франческо: "Салах тот игрок, который меняет игру"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо отметил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах способен менять ход любого матча. По словам итальянца, именно Салах сделал результат в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с его командой. Напомним, египтянин забил два гола и дважды выступил ассистентом, а "Ливерпуль" выиграл со счетом 5:2.

— Салах сделал разницу в матче с нами, это было неизбежно. Этот тот игрок, который меняет игру, – цитирует Pagine Romaniste Ди Франческо. – Салах всегда показывает себя в деле и обладает другими качествами, которых нет у многих игроков. Я читал его интервью, где он говорит, что "пытается каждый день стать лучше как игрок и как человек". Это правильный путь для всех нас, включая меня.

В текущем сезоне Салах провел 47 матчей и забил 43 гола.