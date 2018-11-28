09:07 | Футбол — Лига чемпионов

Эусебио Ди Франческо: "Рома" в первом тайме игры с "Реалом" заслуживала большего"

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Главный тренер "Ромы"  Эусебио Ди Франческо выразил сожаление по поводу поражения от "Реала" (0:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. При этом римляне квалифицировались в плей-офф.

– Очень жаль, что мы квалифицировались под свист болельщиков, – цитирует AFP Ди Франческо. – Но нужно молча это принять и работать. Мы показываем результаты ниже ожидаемых. Я расстроен поражением, потому что в первом тайме мы играли отлично и заслуживали большего. Нам не очень повезло. Невезение часто встречается в футболе, но я чувствую, что это может измениться. Мы способны поменять ситуацию. Нужно понимать, сколько людей из-за травм мы потеряли, сколько было молодежи у нас, сколько чемпионов – у них. Наши ошибки продиктованы неопытностью, наивностью. Мы теряем важных людей в ключевой момент сезона. Моей команде нужна уверенность.

Рома - Реал

 

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