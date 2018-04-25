00:40 | Футбол — Лига чемпионов

Эусебио Ди Франческо: "Надо верить, что "Роме" удастся в итоге победить "Ливерпуль"


Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после поражения от "Ливерпуля" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:5) отметил, что нужно верить в итоговый успех. Ответная встреча пройдет через неделю.

- Мы здорово начали матч, но затем немного потерялись, - цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. - Порадовала реакция команды в концовке. Надо верить, что нам удастся в итоге победить.

Ответный матч не будет похож на игру с "Барселоной". Он будет трудным, но надо верить, биться до последнего и отдать все силы. Не время заниматься инквизицией. Эта команда добилась замечательных результатов.
Ливерпуль - Рома

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021707/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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