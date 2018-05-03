Эусебио Ди Франческо: "Игроки "Ромы" сотворили что-то невероятное"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после победы над "Ливерпулем" в 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) похвалил своих игроков. Несмотря на победу римская команда не вышла в финал турнира.

- Ребята сотворили что-то невероятное, - цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. - Поверьте, футболистам очень непросто было вырвать победу, ведь мы подарили сопернику два гола и уступали со счетом 1:2. Это был почти идеальный матч. И он должен убедить нас в том, что мы способны добиваться результата на таком уровне.

Эта команда снова сделала нечто невероятное в плане психологии и целеустремленности. Моя команда провела великолепный матч, и я верил, что мы можем добиться своего, даже во втором тайме.

Мы проигрывали 1:2, подарив сопернику два мяча, но то, как команда отреагировала потом, - я могу этим только гордиться. Я очень доволен тем, что мы окрепли психологически. Но впереди еще долгий путь, и мы должны только прибавлять.