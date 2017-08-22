Если ЦСКА попадет в Лигу чемпионов, то окажется в четвертой корзине

ЦСКА в случае успеха в двухматчевом противостоянии с "Янг Бойз" (в первой игре в гостях армейцы победили со счетом 1:0) при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов окажется в четвертой корзине.

Это стало ясно после того, как место в основном турнире Лиги чемпионов себе обеспечили "Севилья", "Наполи", "Селтик" и "Олимпиакос", которые оказались сильнее "Истанбул ББ", "Ниццы", "Астаны" и "Риеки" соответственно. У всех победивших команд рейтинг УЕФА выше, чем у ЦСКА, а потому при посеве они займут вакантные места во второй и третьей корзинах. Компанию армейцам при посеве могут составить "Фейеноорд", "Лейпциг" и "Марибор" – с этими командами в группе ЦСКА не сыграет. (Алексей МОРОЗ)

Матч ЦСКА и "Янг Бойз" состоится в среду, 23 августа. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.​