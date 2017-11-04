Эрнесто Вальверде: "В нынешней Лиге чемпионов английские клубы сильнее испанских"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов английские клубы выступают сильнее, чем испанские. Он также назвал провал английских клубов в турнире в последние годы самым большим парадоксом.
– Конечно, английские клубы снова стали грозной силой. В последнее время они были не в состоянии доминировать. Хотел сказать, что в Лиге Европы – тоже, но вспомнил, что в прошлом сезоне ее выиграл "Манчестер Юнайтед", – приводит Goal слова Вальверде. – Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу. У них много денег, отличные игроки и богатая история. Но это не означает, что испанские клубы слабее. В прошлом сезоне сильнее были они, в этом – английские. Провал английских клубов в Лиге чемпионов в последние годы – это, пожалуй, самый большой парадокс.
Напомним, что последним английским клубом, который выиграл Лигу чемпионов, был "Челси" в 2012 году. В 2014, 2016 и 2017 годах победителем становился "Реал", а в 2015-м – "Барселона".
reeziliya
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