Эрик Штоффельсхаус: "Не могу дождаться начала европейской кампании "Локомотива"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус поделился ожиданиями от старта команды в Лиге чемпионов. 18 сентября железнодорожники встретятся в гостях с "Галатасараем" в стартовом матче группового этапа турнира.

- Еще один день! Не могу дождаться начала нашей европейской кампании, - написал Штоффельсхаус в Инстаграме.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)