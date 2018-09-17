19:21 | Футбол — Лига чемпионов

Эрик Штоффельсхаус: "Не могу дождаться начала европейской кампании "Локомотива"

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Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус поделился ожиданиями от старта команды в Лиге чемпионов. 18 сентября железнодорожники встретятся в гостях с "Галатасараем" в стартовом матче группового этапа турнира. 

- Еще один день! Не могу дождаться начала нашей европейской кампании, - написал Штоффельсхаус в Инстаграме.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bn1Vim2FwVk/?taken-by=estoffelshaus

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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