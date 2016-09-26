Еременко выбрил себе ирокез перед "Тоттенхэмом"

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко решил радикально сменить имидж перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Финский футболист, ранее отличавшийся пышной прической, выбрил себе ирокез. Напомним, что поединок со "шпорами" состоится завтра. Начало – в 21.45 по московскому времени.