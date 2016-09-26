Еременко выбрил себе ирокез перед "Тоттенхэмом"

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко решил радикально сменить имидж перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Финский футболист, ранее отличавшийся пышной прической, выбрил себе ирокез. Напомним, что поединок со "шпорами" состоится завтра. Начало – в 21.45 по московскому времени.
энильдо
Чё там он и где ещё выбрил, знает его жена. Но всё равно ничего не поможет для успеха в ЛЧ. Четвертое место - законное для ЦСКА в группе, если он туда, в группу, попадает. Но теперь он даже в 16 команд КР не прошел, вот это и есть его реальный класс.
19:20 26 сентября
astero
красавчег!
19:08 26 сентября
yspesh4
Да, ладно, пилотка, пилотка, согласен. Кучеряхи оставить надо было, и Тоттенхему капец. Прикольно. Вот бы Кокорин себе ченить выбрил.
18:43 26 сентября
Spartak-Online1
Знатный гребешок себе заделал. Ладно в Европе это в порядке вещей.Но только не у нас. Какая команда,такая и прическа)))
18:32 26 сентября
Cantona~~
Точно, это пелотка !
18:25 26 сентября
kolan
Гораздо лучше выглядит с такой стрижкой! Да и дышаться полегче будет без гривы :)
18:19 26 сентября
romy4_84
надо было сверху оставить кучеряхи, был бы на коня похож
18:10 26 сентября
Whyborn
имхо, на зизу чутка похож
18:07 26 сентября
Гаттузо зол!
больше не на ирокез похоже, а на нашлепку из конского навоза. А так да ему больше идет.
18:06 26 сентября
teacherserge
подмыться не забудь
18:02 26 сентября
баламошка
Не идёт. Пусть отрастит себе на голове вавилоны как у Сергея Зверева.
17:49 26 сентября
T.Ned
Ему идет. Так лучше чем кучера
17:43 26 сентября
SIZ170
..... больше похоже на *пилотку*))))
17:41 26 сентября
Cantona~~
Это точно ерокез?
17:32 26 сентября