17:25 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Еременко выбрил себе ирокез перед "Тоттенхэмом"

Новый имидж Романа ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Новый имидж Романа ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Роман Еременко решил радикально сменить имидж перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Финский футболист, ранее отличавшийся пышной прической, выбрил себе ирокез. Напомним, что поединок со "шпорами" состоится завтра. Начало – в 21.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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энильдо

Чё там он и где ещё выбрил, знает его жена. Но всё равно ничего не поможет для успеха в ЛЧ. Четвертое место - законное для ЦСКА в группе, если он туда, в группу, попадает. Но теперь он даже в 16 команд КР не прошел, вот это и есть его реальный класс.

19:20 26 сентября

astero

красавчег!

19:08 26 сентября

yspesh4

Да, ладно, пилотка, пилотка, согласен. Кучеряхи оставить надо было, и Тоттенхему капец. Прикольно. Вот бы Кокорин себе ченить выбрил.

18:43 26 сентября

Spartak-Online1

Знатный гребешок себе заделал. Ладно в Европе это в порядке вещей.Но только не у нас. Какая команда,такая и прическа)))

18:32 26 сентября

Cantona~~

Точно, это пелотка !

18:25 26 сентября

kolan

Гораздо лучше выглядит с такой стрижкой! Да и дышаться полегче будет без гривы :)

18:19 26 сентября

romy4_84

надо было сверху оставить кучеряхи, был бы на коня похож

18:10 26 сентября

Whyborn

имхо, на зизу чутка похож

18:07 26 сентября

Гаттузо зол!

больше не на ирокез похоже, а на нашлепку из конского навоза. А так да ему больше идет.

18:06 26 сентября

teacherserge

подмыться не забудь

18:02 26 сентября

баламошка

Не идёт. Пусть отрастит себе на голове вавилоны как у Сергея Зверева.

17:49 26 сентября

T.Ned

Ему идет. Так лучше чем кучера

17:43 26 сентября

SIZ170

..... больше похоже на *пилотку*))))

17:41 26 сентября

Cantona~~

Это точно ерокез?

17:32 26 сентября

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