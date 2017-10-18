20:45 | Футбол — Лига чемпионов

Эмодзи-видеообзор матча с "Севильей" от Промеса

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Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Севилья&quot; - 5:1. Квинси ПРОМЕС.Испанцы пришли в раздевалку "Спартака". За футболкой Промеса!

 

 

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Твиттере выложил видеообзор матча 3-го тура группового турнира против "Севильи", снабдив его языком идеограмм и смайликов для электронных сообщений.

При это голландец попросил болельщиков поделиться своими впечатлениями от игры с помощью эмодзи.

– Что за вечер! Опишите свои чувства от игры в комментариях с помощью эмодзи, – подписал видео Промес.

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Забавненько.

20:54