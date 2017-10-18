Эмодзи-видеообзор матча с "Севильей" от Промеса

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Твиттере выложил видеообзор матча 3-го тура группового турнира против "Севильи", снабдив его языком идеограмм и смайликов для электронных сообщений.

При это голландец попросил болельщиков поделиться своими впечатлениями от игры с помощью эмодзи.

– Что за вечер! Опишите свои чувства от игры в комментариях с помощью эмодзи, – подписал видео Промес.