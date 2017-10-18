Эмодзи-видеообзор матча с "Севильей" от Промеса

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Твиттере выложил видеообзор матча 3-го тура группового турнира против "Севильи", снабдив его языком идеограмм и смайликов для электронных сообщений.
При это голландец попросил болельщиков поделиться своими впечатлениями от игры с помощью эмодзи.
– Что за вечер! Опишите свои чувства от игры в комментариях с помощью эмодзи, – подписал видео Промес.
What a night! Describe your feeling about last night in the comments with an emoji! 😜 #UCL @fcsm_official @ChampionsLeague pic.twitter.com/GhAyCwI0GV– Quincy Promes (@QPromes) 18 октября 2017 г.
баламошка
Забавненько.
20:54