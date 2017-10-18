Джованни ван Бронкхорст: "Чего не хватило "Фейеноорду", чтобы отыграться? Гола"

Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст после поражения от "Шахтера" (1:2) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что его подопечные сыграли достойно. По мнению наставника, шансы были, но их не смогли реализовать.

- Задача "Фейеноорда" в Лиге чемпионов?, - приводит football.ua слова ван Бронкхорста. - Мы надеемся на хорошие результаты в следующих матчах, но знаем, что нам будет очень трудно. Понимаем, что у нас ноль очков в турнирной таблице. Чего нам не хватило, чтобы отыграться? Гола. Мы сделали две неудачных попытки, был удар в штангу. Ничего неожиданного. "Шахтер" - соперник достойный, ожидали хорошей игры от него. Но я считаю, что и мы сыграли достойно. Были шансы, но мы не смогли их реализовать. Мы повели в счете, но затем сказалось качество игроков "Шахтера", командное качество.