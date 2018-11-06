Джошуа Киммих: "Мы хотим стать победителями группы"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих накануне матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с АЕК рассказал, что мюнхенцы хотят стать первыми в группе. Он также отметил, что в выездном матче в Афинах немецкая команда была лучше.

- Мы хотим выиграть группу, - приводит пресс-служба клуба слова Киммиха. - В Афинах мы были лучшей командой, но нам не удалось забить столько, сколько мы могли. Это наша проблема. В обороне мы практически ничего не позволяли сопернику. Мы хотим завтра сыграть на ноль.

Если мы подойдем к игре с полной концентрацией, то я уверен, что завтра мы сможем одержать уверенную победу. Мы должны вернуть ту легкость, что у нас была. У нас есть четкий план и теперь нужно воплотить в его жизнь.

"Бавария" делит первое место с "Аяксом" в рамках группы Е, набрав 7 очков в трех матчах. АЕК располагается на последнем месте, не набрав ни одного очка.

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