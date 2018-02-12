Джорджо Кьеллини: "Ювентус" не считает себя фаворитом в противостоянии с "Тоттенхэмом"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что "шпоры" здорово играют в атаке. Футболист также добавил, что туринцы не считают себя фаворитами этого противостояния.

– Кейн существенно прибавил, – цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини. – Он не только забивает, он отрабатывает и играет на команду. Определенно, это одна из лучших "девяток" в мире. "Тоттенхэму" повезло с ним. Такие игроки – штучный товар. Нечего и надеяться остановить такого игрока, как Кейн, в одиночку. Меня интересует, только чтобы "Ювентус" остановил "Тоттенхэм". Потому что "Тоттенхэм" – это гораздо больше, чем один Кейн. Они много забивают и вообще здорово играют в атаке.

Я переживаю удачный этап. Но думаю только о каждом следующем матче и вкалываю на тренировках, потому что только так становишься сильнее. Стать лучше можно в любом возрасте. Пример нашего вратаря это показывает. Джанлуиджи Буффон всегда тренируется, словно подросток, и даже в свои сорок продолжает развиваться. Нет другого секрета, кроме усердных тренировок.

Говорю откровенно. Я думаю, шансы – 50 на 50. Мы не считаем себя фаворитами. Но в раздевалке я вижу горячее желание начать этот плей-офф. Мы в хорошей форме, в коллективе отличная атмосфера. Нам не нужна дополнительная мотивация. Адреналин Лиги чемпионов на ее кубковой стадии сделает свое дело.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.