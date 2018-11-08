Джорджо Кьеллини: "Должны были выигрывать со счетом 3:0, но не набрали ни одного очка"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини выразил сожаление по поводу поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. До 86-й минуты туринцы вели со счетом 1:0.

– Это должно послужить нам уроком, если хотим добраться до финала Лиги чемпионов, – цитирует Sky Italia Кьеллини. – Мы должны расти и избегать таких ошибок. Команда проявила невнимательность. Мы могли бы гарантировать себе выход в плей-офф, а не осложнять жизнь. Должны были вести со счетом 3:0, а на деле не набрали ни одного очка.