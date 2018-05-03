Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" подойдет к финалу Лиги чемпионов с уверенностью в себе"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что команда начнет думать о финале Лиги чемпионов против "Реала" по окончании чемпионата Англии. Хендерсон считает, что его партнеры приложат максимум усилий, чтобы завоевать трофей.

– У нас впереди важный матч против "Челси", затем последняя домашняя игра в сезоне с "Брайтоном", после чего мы уже будем думать о "Реале", – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Хендерсона. – Конечно, игра будет непростой, у нас замечательная команда. Но мы подойдем к финалу с уверенностью в себе. Мы отдадим всех себя на поле.