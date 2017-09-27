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08:56 | Футбол — Лига чемпионов

Джон Стоунс: "Немногие играют против "Манчестер Сити" так, как "Шахтер"


Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс после матча группового турнира против "Шахтера" (2:0) похвалил украинскую команду. По его словам, победа "горожан" получилась заслуженной, так как им удалось нейтрализовать соперника.

- Простых игр не бывает, но очень важно, что мы победили и при этом не пропустили, – цитирует пресс-служба клуба Стоунза. - Мы изучали соперника и знали, что они начинают атаки от вратаря, передвигая мяч низом. Это одна из первых команд, которая так играла против нас, но нам удалось их нейтрализовать благодаря грамотному прессингу.

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