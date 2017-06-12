Джанлуиджи Буффон: "Если "Ювентус" выиграет ЛЧ в 2018 году, возможно, я отложу завершение карьеры"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон отметил, что на 99,9 процента завершит карьеру после чемпионата мира-2018. Итальянец подчеркнул, что изменить его решение может победа туринцев в Лиге чемпионов сезона-2017/18.

– Завершение карьеры после чемпионата мира-2018? Да, на 99,9 процента это случится, – сказал для Sky Sport Italia Буффон. – У меня будет еще один интенсивный и напряженный сезон. Времени еще достаточно. Тем не менее, если "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в 2018 году, возможно, я задержусь для участия в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.