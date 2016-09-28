23:55 28 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джанаев – четвертый вратарь российского клуба, взявший пенальти в Лиге чемпионов

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Сослан Джанаев отразил пенальти от Дэви Преппера в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (2:2) и стал четвертым вратарем российского клуба, сумевшим парировать удар с одиннадцатиметровой отметки в матче Лиги чемпионов. При этом впервые команда героя не уступила. Ранее дважды отмечались вратари "Спартака" и однажды железнодорожник.

В 1994 году Дмитрий Михайленко не сумел переиграть Дмитрия Тяпушкина, однако это не помешало киевскому "Динамо" победить "Спартак" – 3:2. Спустя 10 лет Сергей Овчинников справился с ударом Дадо Пршо, но во втором тайме хорват все-таки забил с игры и вывел "Монако" в четвертьфинал Лиги чемпионов. Наконец, в 2012 году Артем Ребров записал на свой счет взятый пенальти от Оскара Кардосо в проигранном "Бенфике" со счетом 0:2 матче. (Кирилл БУРДАКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Басист

Джанаев - лучший! Машина! Спасибо тебе за первые очки в Лиге!

00:45

Adept

Bravissimo, Сослан!!!! Удачи и фарта в следующих играх ЛЧ и ЧР!

00:27

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