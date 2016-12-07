Дзагоев - в "старте" ЦСКА на матч с "Тоттенхэмом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". С первых минут на поле появится полузащитник Алан Дзагоев. Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Натхо, Головин, Тошич, Миланов, Дзагоев, Траоре. Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Страндберг, Чалов, Гордюшенко.
Встреча пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 22.45 по московскому времени.
Опрос
- Леонид Слуцкий
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- Сергей Чепчугов
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Зоран Тошич
- Тоттенхэм
- Кирилл Набабкин
- Ласина Траоре
- Георгий Миланов
- Карлуш Страндберг
- Александр Головин (футбол)
- Астемир Гордюшенко
- Федор Чалов
shpasic
а где Ерёменко?
21:26