Дзагоев - в "старте" ЦСКА на матч с "Тоттенхэмом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". С первых минут на поле появится полузащитник Алан Дзагоев. Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Натхо, Головин, Тошич, Миланов, Дзагоев, Траоре. Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Страндберг, Чалов, Гордюшенко.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Тоттенхэм" – ЦСКА