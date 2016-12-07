21:14 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дзагоев - в "старте" ЦСКА на матч с "Тоттенхэмом"

0
0
0
1

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". С первых минут на поле появится полузащитник Алан Дзагоев. Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Натхо, Головин, Тошич, Миланов, Дзагоев, Траоре. Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Страндберг, Чалов, Гордюшенко.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Тоттенхэм" – ЦСКА

Опрос

Выйдет ли ЦСКА в плей-офф Лиги Европы?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Попутали Господа с Госдепом...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а где Ерёменко?

21:26

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ