Дмитрий Хохлов: "Первая половина тайма матча "Байер" - ЦСКА ошеломила"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" признался, что был ошеломлен первой половиной 1-го тайма матча 1-го тура Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА (2:2). Также он отметил, что немецкая команда начала пижонить, за что и поплатилась.

– Первая половина тайма ошеломила! - отметил Хохлов. - Дело даже не в счете – ЦСКА не мог выйти за центр поля! У немцев было подавляющее преимущество, момент за моментом. Все подборы – их, плюс прессинг, молниеносные комбинации. У армейцев же вообще ничего не получалось. Мяч не держался, сзади накрывать не успевали. Казалось, закончится если не разгромом, то поражением точно.

– Что ж изменилось к концу тайма?

– Увидев, что соперник в таком состоянии, игроки "Байера" немножко успокоились. Словно думали: не забьем сейчас – ерунда, в следующей атаке получится. Стали пижонить, появились пяточки. И поплатился. Футбол вальяжности не прощает. Сначала несколько раз выручил Акинфеев. Потом ЦСКА из двух моментов выжал максимум. Во втором тайме было уже полегче. "Байер" – команда быстрая, техничная, но 90 минут поддерживать высокий прессинг невозможно.