16:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Хохлов: "Первая половина тайма матча "Байер" - ЦСКА ошеломила"

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Среда. Питтсбург. Канада - Россия - 3:2 ОТ. Александр ОВЕЧКИН (слева) в борьбе у чужих ворот.Дмитрий Хохлов: "Байер" в матче с ЦСКА начал пижонить – и поплатился"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" признался, что был ошеломлен первой половиной 1-го тайма матча 1-го тура Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА (2:2). Также он отметил, что немецкая команда начала пижонить, за что и поплатилась.

– Первая половина тайма ошеломила! - отметил Хохлов. - Дело даже не в счете – ЦСКА не мог выйти за центр поля! У немцев было подавляющее преимущество, момент за моментом. Все подборы – их, плюс прессинг, молниеносные комбинации. У армейцев же вообще ничего не получалось. Мяч не держался, сзади накрывать не успевали. Казалось, закончится если не разгромом, то поражением точно.

– Что ж изменилось к концу тайма?

– Увидев, что соперник в таком состоянии, игроки "Байера" немножко успокоились. Словно думали: не забьем сейчас – ерунда, в следующей атаке получится. Стали пижонить, появились пяточки. И поплатился. Футбол вальяжности не прощает. Сначала несколько раз выручил Акинфеев. Потом ЦСКА из двух моментов выжал максимум. Во втором тайме было уже полегче. "Байер" – команда быстрая, техничная, но 90 минут поддерживать высокий прессинг невозможно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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YurovTheBest

в чем ошеломление? в том, что одна команда бегала как угорелая после чего к 30-й минуте сдулась, но при этом смогла забить 2 левых гола?

16:23

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