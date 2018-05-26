Дмитрий Ананко: "Считаю, что в финале ЛЧ победит "Реал"

Бывший тренер "Спартака" и "Арсенала" Дмитрий Ананко поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

– Кому отдаете предпочтение?

– На "Ливерпуль" смотреть интереснее, потому что это атакующая, зрелищная команда. У нее очень приличный средний статистический показатель по забитым мячам. Очень здорово футболисты выглядят в этом сезоне, хочется видеть больше матчей с их участием. Что касается "Реала", в некоторых играх он может по ходу встреч уступать, но доводит дело до победы за счет опыта и индивидуальных действий. Думаю, что нас ждет интересный матч.

– У финалистов не все в порядке с обороной. Ожидаете много голов?

– Многое будет зависеть от того, насколько быстро будет открыт счет. Если это произойдет в первом тайме, соперники могут раскрыться. Одни будут пытаться отыграться, а у других появятся свободные зоны для ответных атак.

– У команд есть свои лидеры – Роналду и Салах. Можно ли их сравнивать или египтянину пока рано вставать в один ряд с португальцем?

– Салах очень здорово выглядит в этом сезоне. Но если сравнивать его с Роналду, то португалец на протяжении долгого времени поддерживает высокий уровень. Поэтому их рано сравнивать. Забраться на вершину легче, чем удерживаться там. Будем надеяться, что Салах станет радовать нас своей хорошей игрой на протяжении долгого времени.

– Для "Ливерпуля" победа важнее, учитывая, что это редкий шанс для команды выиграть Лигу чемпионов?

– Здесь можно вспомнить 90-е годы, когда сам был футболистом. Тогда важные матчи давались нам полегче, чем соперникам, "Ротору" и другим. Большое значение здесь имеет спокойствие, хладнокровие и опыт. Если для "Ливерпуля" – это редкий шанс – неизвестно, когда команда снова попадет в финал Лиги чемпионов, то для "Реала" – это подтверждение своего уровня.

– Кто для вас ближе как тренер: Клопп или Зидан?

– Их клубы выступают в разных чемпионатах, с разным уровнем сопротивления. В примере за первое место борются три-четыре команды, а чемпионат Англии совсем другая история. Если этих специалистов поменять местами, будет интересно посмотреть, как у них получится. Но мне симпатичны оба. У них много положительных качеств, которым можно и нужно учиться.

– С каким счетом окончится матч?

– Хочется увидеть больше мячей. Хочу, чтобы выиграл "Ливерпуль" со счетом 3:2. Но по моему мнению победит "Реал". Надеюсь, что мы получим колоссальное удовольствие от игры. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве сегодня. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.