08:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Диего Симеоне: "Байер" силен, особенно на флангах"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что его подопечным не стоит недооценивать соперника. Специалист высоко оценил подбор игроков немецкого клуба.

– "Байер" – очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Беллараби и Кай Хаферц, – приводит официальный сайт УЕФА слова Симеоне. – В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь.

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