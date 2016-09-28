20:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ди Мария и Кавани - в атаке "ПСЖ" на матч с "Лудогорцем"

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Стали известны стартовые составы "Лудогорца" и "ПСЖ" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Лудогорец": Стоянов – Минев, Моци, Паломино, Натаниэл – Дяков, Анисе Абел – Вандерсон, Марселинью, Мисидьян – Кафу. Запасные: Борян, Саша, Кампаньяру, Жунинью Кишада, Кешеру, Пластун, Лукоки.

"ПСЖ": Ареола – Орье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл – Верратти, Тиагу Мотта, Матюиди – Лукас, Кавани, Ди Мария. Запасные: Трапп, Крыховяк, Пасторе, Менье, Кюрзава, Огюстен, Иконе.

Трансляция матча "Лудогорец" – "ПСЖ"

 

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