Денис Глушаков: "В игре с ПАОК не выполнили установку тренерского штаба и пропустили"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Анжи" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России отметил, что в первой игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3) не была выполнена установка тренерского штаба.

- "Спартак" сыграл три матча в чемпионате России, не пропускал, да и моментов у соперников почти не было у ваших ворот. В Салониках же пропустили сразу три мяча. Насколько сильна разница в уровне?

- Бывают индивидуальные ошибки. В Салониках мы не выполнили установку тренерского штаба и пропустили мячи. При этом мы вели 2:0, то есть забивали. Два гола на чужом поле - это тоже хороший показатель, тем более забили их сразу, а ошибки бывают у всех. Будем анализировать. Сейчас мы думали об "Анжи", а после матча снова мысли о ПАОК. Это очень важный матч для нас, потому что хотим выступать в Лиге чемпионов. В прошлом году мы поиграли в этом турнире и почувствовали, что это такое. Матч с "Анжи" уже можно забыть, потому что лично я не получил удовлетворения от него. Да, мы заработали три очка, но я понимаю, что мы должны играть лучше. Мы можем это делать. При всем уважении к "Анжи", наш состав выше на голову. Нужно побеждать и ПАОК.

- В этом межсезонье комнада полностью поменяла методы физподготовки. Провели много товарищеских матчей, при этом почти не было работы в зале. Как себя ощущаете?

- Не могу сказать за всех ребят, но лично я готов на сто процентов и нет никаких проблем с физикой. Время покажет, да и сейчас чувствую, что полностью готов. Может это потому, что меня не было в сборной. Но я работал, когда мне сказали, чтобы был готов к вызову в национальную команду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Анжи". Все благодаря удалениям? //

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