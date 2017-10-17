Денис Глушаков: "Спартак" выйдет из группы? Давайте не будем"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что не считает себя героем. По словам полузащитника, команде нужно продолжать играть в том же духе.

– В принципе, я не герой. Вся команда – герои, – сказал Глушаков в послематчевом флеш-интервью. – Турнир продолжается. Круто выиграли, рады победе. Но жизнь продолжается, необходимо двигаться вперед с таким же настроем.

Первый гол в Лиге чемпионов? Комбаров отдал шикарную передачу, оставалось только положить корпус, пробить "щекой" в одно касание.

Что перевернуло игру? Команда встрепенулась. Может быть, мы в раздевалке засиделись, нужно было продолжать оставаться на поле. У "Севильи" был хороший момент. Реализуй они его, не знаю, что бы случилось. Но везет сильнейшим.

"Спартак" выйдет из группы? Ты же адекватный комментатор, давайте не будем.

Сумасшедший сэйв Комбарова. Как "Севилья" не забила "Спартаку" //

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"