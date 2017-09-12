Денис Глушаков: "Надо забить победный гол!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков перед гостевым матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" подчеркнул, что красно-белые готовы на все 100 процентов, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Уважаем соперника, но мы будем отталкиваться от своего стиля, готовы на все 100 процентов, – сказал Глушаков. – Тактика? Тренеру решать, как сыграем. Какую тактику выберет, не так важно. Как сыграем, так и сыграем, главное – результат.

– Вы выложили в Инстаграм видео, как забиваете гол "Марибору" за "Локо". А у вас хорошие ассоциации с Марибором?

– Воспоминания остались и от 2009 года. Я хоть и не был в сборной, но помню, как смотрел по ТВ, это осталось в истории. А вот мой гол за "Локо" принес только ничью, 1:1 сыграли, двоякое впечатление. Теперь надо забить победный гол!

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​

Глушаков вспомнил гол в ворота "Марибора". В составе "Локо"