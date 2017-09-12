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17:42 | Футбол — Лига чемпионов

Глушаков вспомнил гол в ворота "Марибора". В составе "Локо"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" вспомнил свой гол в ворота словенской команды в выездной встрече.

Россиянин, выступая за "Локомотив", поразил ворота предстоящего соперника в товарищеской игре 5 июля 2012 года (1:1). Отметим, что в голевой комбинации железнодорожников приняли участие действующий одноклубник Глушакова Александр Самедов, а также воспитанник красно-белых Роман Шишкин, теперь выступающий за "Краснодар".

"Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол "Марибору"! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших красно-белых не бывает", – подписал видеоролик с голом на своей странице в Инстаграме Глушаков.

Матч "Марибор" – "Спаратак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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vassel

Бывших красно-белых не бывает....хахаха...Скажи это Дзюбе)

18:21

shpasic

да не, контракт себе выторговывает получше. смотрите, мол, если что, вернусь обратно в Локомотив и буду в товарняках всех рвать 1:1, а то и вовсе 0:0.

18:21

баламошка

shpasic бывших красно-зелёных не бывает? запросился обратно к Палычу?/////////////Нет, Шпасик, к тебе, в первую очередь. Хочет вымолить у тебя прощение)

18:05

shpasic

бывших красно-зелёных не бывает? запросился обратно к Палычу?

17:59

баламошка

Маленькие денискины радости) Смотри не облажайся!

17:45