Глушаков вспомнил гол в ворота "Марибора". В составе "Локо"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" вспомнил свой гол в ворота словенской команды в выездной встрече.
Россиянин, выступая за "Локомотив", поразил ворота предстоящего соперника в товарищеской игре 5 июля 2012 года (1:1). Отметим, что в голевой комбинации железнодорожников приняли участие действующий одноклубник Глушакова Александр Самедов, а также воспитанник красно-белых Роман Шишкин, теперь выступающий за "Краснодар".
"Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол "Марибору"! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших красно-белых не бывает", – подписал видеоролик с голом на своей странице в Инстаграме Глушаков.
Матч "Марибор" – "Спаратак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Из архивчика 🗄 спартаковцы соорудили гол Марибору! @19samedov84 ➡ @shish49 ➡ @glushak8 (бывших 🔴⚪️не бывает)☝🏼#football #gool #glushakov #игра#матч#история#футбол#краснобелые #игроки#марибор #maribor #жизнь #архив #словения #россия #repost #russia #repostapp #спартак#спартакмосква #спартаковцы#лигачемпионов#championsleague#uefa#usl#гол #видео #глушаков
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vassel
Бывших красно-белых не бывает....хахаха...Скажи это Дзюбе)
18:21
shpasic
да не, контракт себе выторговывает получше. смотрите, мол, если что, вернусь обратно в Локомотив и буду в товарняках всех рвать 1:1, а то и вовсе 0:0.
18:21
баламошка
shpasic бывших красно-зелёных не бывает? запросился обратно к Палычу?/////////////Нет, Шпасик, к тебе, в первую очередь. Хочет вымолить у тебя прощение)
18:05
shpasic
бывших красно-зелёных не бывает? запросился обратно к Палычу?
17:59
баламошка
Маленькие денискины радости) Смотри не облажайся!
17:45