Денис Глушаков: "Хочется, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков в преддверии финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" подчеркнул, что будет поддерживать клуб из Турина. По словам хавбека, вратарь "Старой синьоры" Джанлуиджи Буффон заслужил выиграть самый престижный клубный европейский турнир.

- Буду болеть за "Ювентус", хотелось бы, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл этот турнир, - приводит ТАСС слова Глушакова. - Мне запомнился один момент, когда мы играли товарищеский матч против сборной Италии перед чемпионатом Европы 2012 года, во время исполнения нашего гимна стадион начал свистеть.

Тогда Буффон выдвинулся и начал показывать трибунам, что этого делать не стоит, люди к нему прислушались и начали аплодировать. Он является очень достойным человеком, и хотелось бы, чтобы наконец-то покорил эту вершину.

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Реал".