21:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дани Алвес: "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов"

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Защитник "Ювентуса" Дани Алвес считает, что его команде по силам одержать победу в Лиге чемпионов. Также он отметил, что давление со стороны фанатов является дополнительной мотивацией. 

- "Ювентус" является отличной командой, которая способна противостоять в Европе кому угодно, - цитирует Sky Sport Алвеса. - Уверен, что мы можем пройти весь путь в каждом соревновании. Конечно, это будет непросто, но "Юве" может выиграть и Лигу чемпионов. Давление является дополнительным мотивацией для достижения успеха.

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