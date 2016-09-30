Дани Алвес: "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес считает, что его команде по силам одержать победу в Лиге чемпионов. Также он отметил, что давление со стороны фанатов является дополнительной мотивацией.

- "Ювентус" является отличной командой, которая способна противостоять в Европе кому угодно, - цитирует Sky Sport Алвеса. - Уверен, что мы можем пройти весь путь в каждом соревновании. Конечно, это будет непросто, но "Юве" может выиграть и Лигу чемпионов. Давление является дополнительным мотивацией для достижения успеха.