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22:27 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне после "приключений" в аэропорту


ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Напомним, что армейцы столкнулись с трудностями в аэропорту столицы Португалии. Команда два часа провела на паспортном контроле из-за возникшей очереди.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял на игру 19 футболистов.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн- трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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