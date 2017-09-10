ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне после "приключений" в аэропорту

ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Напомним, что армейцы столкнулись с трудностями в аэропорту столицы Португалии. Команда два часа провела на паспортном контроле из-за возникшей очереди.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял на игру 19 футболистов.

Провели небольшую тренировку на муниципальном стадионе в Лиссабоне #БенфикаЦСКА pic.twitter.com/VXpeADA68p – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 сентября 2017 г.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн- трансляцию встречи.