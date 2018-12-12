ЦСКА проиграл "Реалу" в Юношеской Лиге УЕФА и занял последнее место в группе

ЦСКА уступил "Реалу" в матче заключительного тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА (1:2). Армейцы заняли последнее место в группе G, набрав 2 очка.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа G
"Реал - мол." - ЦСКА - мол. - 2:1 (1:0)
Голы: Мартин, 45 (1:0). Ривейро, 80 (2:0). Попов, 90+2 (2:1).
ЦСКА - мол.: Едапин, Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Сильянов, Аванесян, Марадишвили, Савинов (Ламанов, 71), Шаповалов, Востриков (Попов, 57).
Предупреждение: Елеев, 90+3.
Судья: Лукьянчукас (Литва).
12 декабря. Мадрид. Стадион "Альфредо ди Стефано".
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