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ЦСКА проиграл "Реалу" в Юношеской Лиге УЕФА и занял последнее место в группе

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ЦСКА уступил "Реалу" в матче заключительного тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА (1:2). Армейцы заняли последнее место в группе G, набрав 2 очка. 

Лига чемпионов УЕФА U19 

Группа G 

"Реал - мол." - ЦСКА - мол. - 2:1 (1:0)

Голы: Мартин, 45 (1:0). Ривейро, 80 (2:0). Попов, 90+2 (2:1). 

ЦСКА - мол.: Едапин, Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Сильянов, Аванесян, Марадишвили, Савинов (Ламанов, 71), Шаповалов, Востриков (Попов, 57).

Предупреждение: Елеев, 90+3. 

Судья: Лукьянчукас (Литва).

12 декабря. Мадрид. Стадион "Альфредо ди Стефано".

Реал - мол. - ЦСКА - мол.

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