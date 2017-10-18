ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА, уступив "Базелю"

ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" (2:3) в матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА. Гости одержали победу благодаря точному удару Афимико Пулулу. Весь второй тайм за клуб из Швейцарии провел младший брат бывшего полузащитника армейцев Романа Еременко Сергей Еременко.

После трех матчей ЦСКА занимает 4-е место в группе. В группе А лидирует "Бенфика" (7 очков), вторую строчку занимает "Манчестер Юнайтед" (6), на третьей позиции располагается "Базель" (4). В 4-м туре армейцы сыграют с швейцарцами в гостях. Встреча состоится 31 октября.

Основные составе российского и швейцарского клубов сыграют сегодня вечером на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа A

3-й тур

ЦСКА (Россия) – "Базель" (Швейцария) – 2:3 (1:1)

Голы: Жиронкин, 15 (1:0). Веско, 36 (1:1). Шмид, 46 (1:2). Захаров, 69 (2:2). Пулулу, 79 (2:3).

ЦСКА: Едапин, Волков (Кузьменко, 54), Савиных, Олейников, Хосонов, Тикнизян, Мацхарашвили (Федоров, 45), Фищенко, Захаров, Рубенис (Меренчуков, 74), Жиронкин.

"Базель": Пукай, Жунич, Кайзер, Локай, Бислими (Стабиле, 86), Шмид, Шмидт (Еременко, 46), Окафор, Пулулу, Челант, Веско (Рашити, 81).

Предупреждения: Хосонов, 23. Фищенко, 35. Захаров, 42.

Судья: Филип Глова (Словакия).

18 октября. Москва. Стадион "Октябрь".