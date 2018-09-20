ЦСКА - король спасений в Лиге чемпионов

ЦСКА в пятый раз в истории Лиги чемпионов ликвидировал отставание в два мяча. Ранее армейцы спасали ничью с "Лиллем", "Манчестер Сити" и "Байером", а также сравнивали счет с "Интером", чтобы тут пропустить решающий мяч. Любопытно, что встречи с французами и немцами, как и игра в Пльзени, были для красно-синих первыми в новом розыгрыше турнира. "Спартак" сравнивал счет, пропустив дважды, четыре раза, а "Зенит" - два. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда российские клубы отыгрывались с 0:2 в Лиге чемпионов