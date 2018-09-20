00:18 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА - король спасений в Лиге чемпионов

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ЦСКА в пятый раз в истории Лиги чемпионов ликвидировал отставание в два мяча. Ранее армейцы спасали ничью с "Лиллем", "Манчестер Сити" и "Байером", а также сравнивали счет с "Интером", чтобы тут пропустить решающий мяч. Любопытно, что встречи с французами и немцами, как и игра в Пльзени, были для красно-синих первыми в новом розыгрыше турнира. "Спартак" сравнивал счет, пропустив дважды, четыре раза, а "Зенит" - два. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда российские клубы отыгрывались с 0:2 в Лиге чемпионов

Дата

Клуб

Город

Соперник

Счет

Авторы голов

02.03.1994

Спартак

Москва

Барселона

2:2

Родионов, 79. Карпин, 87 – Стоичков, 10. Ромарио, 68

18.10.1995

Спартак

Тронхейм

Русенборг

4:2

Аленичев, 59. Никифоров, 65. Кечинов, 75, 82 – Лекен, 2. Браттбакк, 44

03.11.1999

Спартак

Прага

Спарта

2:5

Булатов, 34. Безродный, 45 – Локвенц, 1, 66. Росицки, 11. Фукал, 49, Лабант, 63

18.09.2001

Спартак

Москва

Фейенорд

2:2

Робсон, 62. Бесчастных, 69 – Босвелт, 12. Томассон, 59

27.09.2011

ЦСКА

Москва

Интер

2:3

Дзагоев, 45. Вагнер Лав, 77 – Лусиу, 6. Паццини, 23. Сарате, 79

14.09.2011

ЦСКА

Лилль

Лилль

2:2

Думбья, 72, 90 – Со, 44. Педретти, 57

21.11.2012

Зенит

Санкт-Петербург

Малага

2:2

Данни, 49. Файзулин, 87 – Буонанотте, 8. Фернандес, 9

03.10.2012

Зенит

Санкт-Петербург

Милан

2:3

Халк, 45. Широков, 49 – Эмануэльсон, 13. Эль-Шаарави, 16. Губочан, 75, в свои ворота

21.10.2014

ЦСКА

Химки

Манчестер Сити

2:2

Думбья, 65. Б.Натхо, 86 – Агуэро, 29. Милнер, 38

14.09.2016

ЦСКА

Леверкузен

Байер

2:2

Еременко, 36. Дзагоев, 38 – Мехмеди, 9. Хакан Чалханоглу, 15

19.09.2018

ЦСКА

Пльзень

Виктория Пл

2:2

Чалов, 49. Влашич, 90+5 – Крменчик, 29, 41
Виктория Пл - ЦСКА

 

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