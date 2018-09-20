ЦСКА - король спасений в Лиге чемпионов

ЦСКА в пятый раз в истории Лиги чемпионов ликвидировал отставание в два мяча. Ранее армейцы спасали ничью с "Лиллем", "Манчестер Сити" и "Байером", а также сравнивали счет с "Интером", чтобы тут пропустить решающий мяч. Любопытно, что встречи с французами и немцами, как и игра в Пльзени, были для красно-синих первыми в новом розыгрыше турнира. "Спартак" сравнивал счет, пропустив дважды, четыре раза, а "Зенит" - два. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда российские клубы отыгрывались с 0:2 в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Клуб
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
02.03.1994
|
Спартак
|
Москва
|
Барселона
|
2:2
|
Родионов, 79. Карпин, 87 – Стоичков, 10. Ромарио, 68
|
18.10.1995
|
Спартак
|
Тронхейм
|
Русенборг
|
4:2
|
Аленичев, 59. Никифоров, 65. Кечинов, 75, 82 – Лекен, 2. Браттбакк, 44
|
03.11.1999
|
Спартак
|
Прага
|
Спарта
|
2:5
|
Булатов, 34. Безродный, 45 – Локвенц, 1, 66. Росицки, 11. Фукал, 49, Лабант, 63
|
18.09.2001
|
Спартак
|
Москва
|
Фейенорд
|
2:2
|
Робсон, 62. Бесчастных, 69 – Босвелт, 12. Томассон, 59
|
27.09.2011
|
ЦСКА
|
Москва
|
Интер
|
2:3
|
Дзагоев, 45. Вагнер Лав, 77 – Лусиу, 6. Паццини, 23. Сарате, 79
|
14.09.2011
|
ЦСКА
|
Лилль
|
Лилль
|
2:2
|
Думбья, 72, 90 – Со, 44. Педретти, 57
|
21.11.2012
|
Зенит
|
Санкт-Петербург
|
Малага
|
2:2
|
Данни, 49. Файзулин, 87 – Буонанотте, 8. Фернандес, 9
|
03.10.2012
|
Зенит
|
Санкт-Петербург
|
Милан
|
2:3
|
Халк, 45. Широков, 49 – Эмануэльсон, 13. Эль-Шаарави, 16. Губочан, 75, в свои ворота
|
21.10.2014
|
ЦСКА
|
Химки
|
Манчестер Сити
|
2:2
|
Думбья, 65. Б.Натхо, 86 – Агуэро, 29. Милнер, 38
|
14.09.2016
|
ЦСКА
|
Леверкузен
|
Байер
|
2:2
|
Еременко, 36. Дзагоев, 38 – Мехмеди, 9. Хакан Чалханоглу, 15
|
19.09.2018
|
ЦСКА
|
Пльзень
|
Виктория Пл
|
2:2
|
Чалов, 49. Влашич, 90+5 – Крменчик, 29, 41