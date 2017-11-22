ЦСКА – "Бенфика": прямая трансляция – в 20.00

Сегодня столичный ЦСКА в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов дома сыграет с "Бенфикой". Встреча состоится на московской "ЦСКА Арене" и стартует в 20.00 по местному времени. Игра российской и португальской команд имеет определяющее значение для красно-белых: потеря очков усложнит команде борьбу за место в плей-офф главного клубного турнира Европы.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию матча ЦСКА – "Бенфика".

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Прямая трансляция ЦСКА – "Бенфика".