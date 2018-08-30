"Црвена Звезда" впервые вышла в групповой турнир Лиги чемпионов

"Црвена Звезда" добилась гостевой ничьей с "Зальцбургом" (2:2) и впервые пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов.

Победитель Кубка чемпионов-1991 в последний раз участвовал в основном раунде главного еврокубка в сезоне-1991/92, когда занял второе место в группе с "Сампдорией", "Андерлехтом" и "Панатинаикосом" (победители групп тогда выходили в финал).

"Бенфика", разгромившая ПАОК (4:1), пробилась в групповой турнир в девятый раз подряд (и 14-й в истории), а ПСВ вернулся в число 32 лучших команд Европы после годичного перерыва. (Кирилл БУРДАКОВ)