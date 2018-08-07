"Црвена Звезда" не смогла обыграть словацкий "Спартак" в Лиге чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" и словацкий "Спартак" сыграли вничью в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1.
Ответный матч состоится 14 августа. Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с лучшим из пары "Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония).
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Первый матч
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Спартак" (Словакия) - 1:1 (1:1)
Голы: Бен Набуан, 23 - с пенальти (1:0). Грендель, 25 (1:1).
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
7 августа. Белград. Стадион "Rajko Mitic Stadium".