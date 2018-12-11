"Чувствую себя как дома". Бенедикт Хеведес на стадионе "Шальке"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес опубликовал фотографию на стадионе "Фельтинс-Арена" своей бывшей команды "Шальке", с которой сыграет в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. 30-летний немецкий футболист выступал за клуб из Гельзенкирхера с 2007 по 2018 года.
Хеведес провел за "Шальке" 353 матча и забил 23 гола. Становился обладателем кубка Германии сезона-2010/2011.
– Чувствую себя здесь как дома, - подписал фотографию в Твиттере Хеведес.
Feels like home. 🏡 🙏⚽️ pic.twitter.com/RIuFV1c8EX– Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 10 декабря 2018 г.
"Шальке" – "Локомотив": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – 20.55 (мск).
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