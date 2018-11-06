Что делать, если ЦСКА пропустит от "Ромы" первым? Ответ Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" сказал, что армейцы не станут персонально действовать против основного нападающего римлян Эдина Джеко. При этом специалист отметил важность умения переключаться между быстрыми и позиционными атаками.

– Есть ли план на случай того, что ЦСКА завтра пропустит первым?

– Если думать о травмированных, плохая карма может лечь на тех, кто завтра сыграет. Если ты настраиваешься на что-то плохое, это происходит. Если говорить о том, что есть план "А" и план "Б", команда должна уметь играть быстрыми атаками, позиционными, а также уметь быстро переходить к одному и ко второму варианту. Исходя из этого, готовим команду ко всем матчам, не только к завтрашнему, хотя это игра повышенной ответственности.

– Будет ли кто-то играть из защитников персонально с Джеко?

– Сейчас редко кто использует персональную опеку, но есть исключительные случаи. Джеко в хорошей форме, но это не значит, что, если играть против него персонально, он снизит эффективность. Важно, чтобы мы знали, как его встречать, и чтобы была подстраховка.

– 7 ноября будет ровно 28 лет с того дня, как "Спартак" в "Лужниках" обыграл "Наполи" с Марадоной, а "Реал" после вашей победы называл "Лужники" проклятыми. Надеетесь, что и для "Ромы" стадион станет таким же?

– Это будто продолжение – сначала травмированные, потом поражение, теперь проклятый стадион. Давайте говорить о том, что стадион будет счастливым для нас и сборной России. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

Все о Лиге чемпионов - здесь