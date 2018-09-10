Член исполкома УЕФА: "Предложение отказаться от правила гостевого гола выглядит здраво"

Член исполкома Союза УЕФА Сервет Ярдымджы высказал мнение, что предложение отказаться от правила гостевого гола в матчах клубных европейских турниров выглядит здраво. Ранее тренеры ведущих клубов Европы обратились с предложением пересмотреть правило забитого мяча на чужом поле.

"Тренеры подняли важную тему. Я согласен с тем, что гостевой гол не должен стоить двух, это звучит здраво. К тому же это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Играя при своих болельщиках, приходится слишком много думать об обороне, ведь пропущенный мяч фактически стоит двух. УЕФА, безусловно, обратит внимание на это предложение, соответствующие комитеты рассмотрят все детали и вынесут проект на голосование исполкома. Мне пока сложно говорить о том, в какие сроки могут быть внесены изменения. Думаю, ясность по этому вопросу наступит до конца сентября", - сказал Ярдымджы.

Правило выездного гола впервые было прменено в 1965 году. В случае ничьей в матчах на выбывание дальше проходит та команда, которая забила больше голов на выезде.