12:00 23 октября | Футбол — Лига чемпионов

Часы Криштиану Роналду за 1,5 миллиона долларов. Это надо видеть

Криштиану Роналду и его часы. Фото AFP
Криштиану Роналду и его часы. Фото AFP
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В понедельник форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Это было первое выступление португальского экс-футболиста "МЮ" и "Реала" после громкого скандала с обвинением: американка Кэтрин Майорга ранее заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе и заплатил 375 тысяч долларов за молчание.

После мероприятия пресса обсуждала часы Криштиану c 424 бриллиантами за полтора миллиона долларов. Вдобавок футболист надел выполненную в таком же стиле сережку и перстень.

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