Часы Криштиану Роналду за 1,5 миллиона долларов. Это надо видеть

В понедельник форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Это было первое выступление португальского экс-футболиста "МЮ" и "Реала" после громкого скандала с обвинением: американка Кэтрин Майорга ранее заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе и заплатил 375 тысяч долларов за молчание.

После мероприятия пресса обсуждала часы Криштиану c 424 бриллиантами за полтора миллиона долларов. Вдобавок футболист надел выполненную в таком же стиле сережку и перстень.

The rare Franck Muller watch apparently costs £1.2 million according to Frost of London which is the only UK supplier of that brand. pic.twitter.com/QIL7pRHEFa – M•A•J (@Ultra_Suristic) 23 октября 2018 г.

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр