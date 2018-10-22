Роналду впервые выступил на публике после обвинений в изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против его бывшего клуба "Манчестер Юнайтед". Это первое публичное интервью футболиста после обвинений в изнасиловании. Напомним, что американка Кэтрин Майорга ранее заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе и заплатил 375 тысяч долларов за молчание.

- Я не одержим индивидуальными наградами, - цитирует официальный Твиттер "Ювентуса" Роналду. - Я сосредоточен на "Юве". Они фантастически играют.

Матч с "МЮ" будет очень сложным. Это сильная команда, но если мы сыграем так, как от нас хочет тренер, у нас будет хороший шанс победить. Но мы не должны недооценивать соперника.

Возвращение в Манчестер - особенный момент для меня. У меня с этим местом связано много воспоминаний и побед, я помню отношение Фергюсона, которому посылаю большой привет. Он очень помог мне.

Отметим, что форвард не стал игнорировать вопросы об изнасиловании

- Я счастливый человек. Официальное заявление мы сделали две недели назад. Я не буду врать, - сказал португалец. - Мои адвокаты уверены в успехе и, конечно, я тоже. Главное, что я наслаждаюсь футболом и наслаждаюсь жизнью.

Я знаю, что являюсь примером на поле и вне его. У меня есть все: я играю в выдающейся команде, у меня прекрасная семья. Я счастливый человек.