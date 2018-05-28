Бывшая порноактриса поддержала Кариуса после финала Лиги чемпионов

Бывшая порноактриса Миа Халифа, а ныне болельщица "Вашингтон Кэпиталз" и ведущая на спортивном радио, в своем Инстаграме поддержала голкипера Лориса Кариуса после финала Лиги чемпионов. "Реал" обыграл "Ливерпуль" 3:1, а немецкого вратаря болельщики обвиняют в фатальных ошибках в этой встрече.

Халифа опубликовала его фотографию с подписью "Продолжай улыбаться. Ошибки – это человеческая природа".