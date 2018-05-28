Бывшая порноактриса поддержала Кариуса после финала Лиги чемпионов

Бывшая порноактриса Миа Халифа, а ныне болельщица "Вашингтон Кэпиталз" и ведущая на спортивном радио, в своем Инстаграме поддержала голкипера Лориса Кариуса после финала Лиги чемпионов. "Реал" обыграл "Ливерпуль" 3:1, а немецкого вратаря болельщики обвиняют в фатальных ошибках в этой встрече.
Халифа опубликовала его фотографию с подписью "Продолжай улыбаться. Ошибки – это человеческая природа".
tumanownik
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nstop
11:25
sars882
а ФАКЮчит Рамоса))
11:17
flex
Ну что же она только через инстаграмм поддержала?
11:14