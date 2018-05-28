11:10 | Футбол — Лига чемпионов

Бывшая порноактриса поддержала Кариуса после финала Лиги чемпионов

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Бывшая порноактриса Миа Халифа, а ныне болельщица "Вашингтон Кэпиталз" и ведущая на спортивном радио, в своем Инстаграме поддержала голкипера Лориса Кариуса после финала Лиги чемпионов. "Реал" обыграл "Ливерпуль" 3:1, а немецкого вратаря болельщики обвиняют в фатальных ошибках в этой встрече.

Халифа опубликовала его фотографию с подписью "Продолжай улыбаться. Ошибки – это человеческая природа".

 

Keep smiling. Mistakes are human nature ♥️ #FuckYouRamos @lorisk21

Публикация от Mia K. (@miakhalifa) 27 Май 2018 в 7:26 PDT

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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tumanownik

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11:25

sars882

а ФАКЮчит Рамоса))

11:17

flex

Ну что же она только через инстаграмм поддержала?

11:14

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